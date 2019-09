Bekeuringen om negeren samenscholingsverbod

De politie heeft zondag in de Zeeuwse plaats Westdorpe meerdere mensen op de bon geslingerd omdat ze een samenscholingsverbod negeerden. De gemeente heeft een dergelijk verbod ingesteld in verband met illegale straatraces.

Vorige week zondag kwamen zo’n honderd mensen bijeen in Terneuzen, met minstens zeventig auto’s en motoren waarmee volgens de politie onderling races werden gehouden. Om dat te voorkomen stelden de politie en de gemeente het samenscholingsverbod Terneuzen en omliggende dorpen in.

Dit weekeinde waren agenten in de gemeente alert op nieuwe straatraces. Toen zij in het dorp Westdorpe racegeluiden hoorden en daarop afgingen, troffen ze een groep mensen aan die een videoclip maakten. Daarvoor maakten ze gebruik van een exclusieve auto en drie luchtdrukwapens, die niet van echte pistolen te onderscheiden waren, aldus de politie maandag. De politie heeft een man aangehouden omdat hij de drie neppistolen bij zich had.

In totaal werden twintig processen-verbaal opgemaakt, onder meer vanwege het samenscholingsverbod. Ook kreeg een aantal mensen een bekeuring omdat ze geen identificatiebewijs konden laten zien. De politie heeft overigens het vermoeden dat een aantal straatracers zondag naar België is geweest en heeft daarover contact gehad met de Belgische politie.