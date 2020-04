Bekeuringen bij grenscontroles en aanhoudingen als bijvangst

Marechaussee en handhavers hebben tijdens grenscontroles vrijdag enkele aanhoudingen verricht en bekeuringen uitgeschreven. Dat zei een woordvoerder van de marechaussee vrijdagmiddag.

Hij sprak van „enkele aanhoudingen”, onder meer wegens nog openstaande gevangenisstraffen. De bekeuringen die werden uitgeschreven gingen vooral over te veel inzittenden in auto’s. Zo bleken bij een grenscontrole vijf jonge Duitse mannen in een auto te zitten, aldus de woordvoerder. Daardoor wordt het voorschrift van anderhalve meter afstand niet gevolgd. De jongelui wilden een uitstapje maken naar Nederland.