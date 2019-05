Bekende twitteraar Hans Nijhof overleden

De bekende twitteraar Hans Nijhof is overleden in de nacht van vrijdag op zaterdag. Zijn vrouw heeft dat gemeld via het twitteraccount @hansnijhof. Na haar mededeling regende het condoleances: binnen een uur hadden al 1500 mensen gereageerd.

Nijhof (60) was wethouder in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hij stopte daar vorig jaar mee nadat bij hem uitgezaaide slokdarmkanker was geconstateerd. Via Twitter sprak hij openhartig over het verloop van zijn ziekte en zijn naderende overlijden. Zo schreef hij op 9 mei dat hij alles had geregeld: "Lichaam naar wetenschap. Geregeld. Notaris als executeur. Alles naar dierenbescherming. Afscheid in kleine kring." Ook had hij met de huisarts gesproken over eventuele euthanasie: "Eventuele euthanasie besproken met huisarts. Volgende week papierwinkel afronden. Goed gevoel van opruiming. Geeft ruimte. Geen losse eindjes laten slingeren."

De wens ‘goedemorgen Hans’ aan zijn adres werd onlangs trending topic na een oproep van cabaretier Jochem Myjer. Het leverde Nijhof duizenden nieuwe volgers op.