Bejaarden mishandeld na ruzies in Andijk en Heemskerk

In het Noord-Hollandse Andijk is zaterdag een bejaarde man ernstig mishandeld. De 73-jarige werd toegetakeld door drie jongeren nadat hij hen had aangesproken over het afsteken van vuurwerk.

De jongens staken het vuurwerk af voor zijn woning aan de Groteweid. Omdat zijn katten daardoor van streek raakten, vroeg hij hen of ze weg wilden gaan. Volgens de politie werd de man direct agressief benaderd. Hij kreeg een klap en viel op de grond. Daarna volgden meerdere trappen tegen het hoofd. De jongens renden vervolgens weg.

Ook in Heemskerk is zaterdag een hoogbejaarde man zwaar mishandeld. Dat gebeurde tijdens een verkeersconflict. Een 88-jarige man werd zodanig in het gezicht geslagen dat hij ook zondag nog in het ziekenhuis ligt.

De politie was meteen op zoek naar een ongeveer 30-jarige man en die heeft zich inmiddels gemeld, bericht de politie.

Het incident gebeurde op de Jean Monnetstraat. Volgens de politie fietste bij de verdachte een kind. De politie zoekt getuigen, onder meer een postbezorger die in de straat liep.