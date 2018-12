De vrouw die vrijdagavond bij een brand in een woning in Maastricht om het leven is gekomen, is de 94-jarige bewoonster. Volgens de politie is de brand ontstaan als gevolg van een ongeluk.

De brand in de woning aan het Bassin brak vlak voor 22.00 uur uit. De hulpdiensten sloegen groot alarm. Het wooncomplex werd ontruimd, tien bewoners werden ondergebracht in een naburig restaurant.

De uitgebrande woning lag op de begane grond. Bovenliggende woningen liepen lichte rookschade op.