Bejaarde vrouw 18 uur in auto in sloot

Een hoogbejaarde vrouw heeft hoogstwaarschijnlijk zo’n achttien uur vastgezeten in haar auto, die deels in een sloot lag langs de snelweg. Zondag tegen het middaguur werd ze gevonden.

Een medewerker van de Wegenwacht had de politie op het voertuig, dat half in het water lag, geattendeerd. Vanaf de weg was de auto niet te zien. Toen agenten arriveerden, zagen ze tot hun schrik dat er nog iemand inzat. Het ongeluk was op een afrit van de A59 bij Dussen (Noord-Brabant) gebeurd.

De vrouw maakt het goed, zegt de politie. Ze gaf zelf aan rond 18.00 uur zaterdagmiddag van de weg te zijn geraakt. Na haar redding was ze aanspreekbaar en slechts lichtgewond.

De vrouw had niet bekneld gezeten maar vond zelf niet de kracht om uit haar auto te komen. Ze is rond het middaguur uit haar auto gehaald en voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft voor de zekerheid het rijbewijs van de vrouw tijdelijk ingetrokken, in afwachting van het onderzoek naar haar rijvaardigheid.