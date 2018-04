Bejaarde man (80) van fiets geslagen

Een tachtigjarige man is in Egmond aan den Hoef door een onbekende van zijn fiets geslagen. Hij liep daarbij een gebroken neus, een aantal gebroken vingers, een zwaar gekneusde hand en diverse schaafwonden op.

Het slachtoffer reed volgens de politie op zijn fiets toen er zich een verkeerssituatie voordeed waar hij van schrok. Hij zei daar iets van tegen de andere fietser en vervolgde zijn weg. Korte tijd later dook de andere fietser weer op. Hij kwam naast de bejaarde man rijden en gaf hem volgens de politie een stoot op zijn rug en in zijn gezicht. De bejaarde man kwam daarna hard ten val en moest per ambulance naar het ziekenhuis.

De politie is op zoek naar de dader en getuigen.