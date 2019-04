Bejaarde langer thuis in aangepaste woning

Ouderen die een gelijkvloerse woning hebben of een huis met een traplift, hebben ongeveer 9 procent kans om komend jaar in een verpleeghuis te belanden. Vergelijkbare 90-plussers die in hun woning trap moeten lopen, hebben daarop iets meer kans (11 procent), meldt het Centraal Planbureau (CPB).

Ouderen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het aanbod van ‘de juiste zorg op de juiste plek’ is daarom een belangrijk uitgangspunt van het zorgbeleid. Vaak is die plek de eigen woning. Om dat mogelijk te maken is het huidige overheidsbeleid gericht op verbetering van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de woning.

De toegankelijkheid speelt vooral een rol bij mensen met lichamelijke of cognitieve beperkingen, zoals problemen met gehoor, spraak of bewegen. Ook van invloed zijn volgens het CPB de zorg waarvan een hoogbejaarde gebruikmaakt, de faciliteiten in de buurt en of iemand ‘lekker in zijn vel zit’.