Bejaarde drugsdealer betrapt na overlast

Een bejaarde drugsdealer heeft in Rotterdam zo veel overlast veroorzaakt dat buurtbewoners de politie waarschuwden. De bewoners hadden genoeg van de frequente korte bezoekjes van klanten aan de woning van de zeventigjarige man. Daarop hielden agenten de woning enige dagen in de gaten en zagen inderdaad een continue stroom uiteenlopende bezoekers.

Een van de bezoekers bleek woensdag inderdaad drugs bij zich te hebben. Later die woensdag zagen de agenten dat de dealer z’n huis verliet en een ontmoeting had met een vermoedelijke klant. Daarop werd de man op straat aangehouden. In de auto van de man troffen de agenten ‘ponypacks’, pakketjes met een kleine hoeveelheid drugs, aan. In het huis van de man troffen de agenten vervolgens meerdere van die pakjes aan. Ook lag er pepperspray en een ploertendoder.