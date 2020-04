Beiaardiers hervatten bevrijdingsestafette op carillons

Beiaardiers in heel Nederland hervatten woensdag hun bevrijdingsestafette op carillons en klokkenspelen in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid. De beiaardiers volgen het spoor van de bevrijding van Nederland. Woensdagmiddag is de eerste van zo’n honderd bespelingen te horen in Enschede, dat op 1 april 1945 werd bevrijd.

De Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging startte de estafette in september vorig jaar, toen het 75 jaar geleden was dat grote delen van Zuid-Nederland werden bevrijd. „We hopen dat klanken van de carillons nu in deze tijd dat iedereen aan huis is gekluisterd een extra gevoel van verbondenheid geven”, zegt Leo Samama van de vereniging. „Al eeuwenlang vertolken de zingende kerktorens de gevoelens en emoties van burgers.”

In de Tweede Wereldoorlog werden op de carillons geuzenliederen van Valerius gespeeld om de volksmoraal te versterken. Maar in de loop van de oorlog verdwenen de meeste klokkenspelen. De Duitse bezetters roofden ruim 9000 carillons en kerkklokken om de 3,5 miljoen kilo brons om te smelten voor de oorlogsindustrie.

Tot halverwege mei klinkt bevrijdingsmuziek onder andere vanaf de Domtoren in Utrecht, de Martinitoren in Groningen, het Vredespaleis in Den Haag en de Westertoren in Amsterdam.