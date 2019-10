„Behoud het huis van de Joodse jongen Morie in Nijkerk”

Stichting Stadsgezicht Nijkerk maakt zich sterk voor het behoud van het pand Holkerstraat 13 in Nijkerk. Daar woonde de Joodse jongen Morie de Liever, hoofdpersoon in de roman ”Morie” van oud-Nijkerker Arie Kok.

Nauwelijks 15 was Morie toen hij met zijn ouders en zussen in de Tweede Wereldoorlog werd weggevoerd. „Een gewone Joodse jongen uit Nijkerk, maar hij mocht er niet meer zijn”, zei journalist Arie Kok in 2013 bij de verschijning van zijn docuroman over de Jodenvervolging. Vader De Liever had in Nijkerk een manifacturenhandel. Stichting Stadsgezicht Nijkerk wil voorkomen dat de ouderlijke woning van Morie in de Holkerstraat wordt afgebroken.

Waarom bekommert de stichting zich om Mories huis?

Voorzitter Nico Poorter: „Sinds 2000 zetten we ons in voor historische panden en cultureel en industrieel erfgoed in Nijkerk. Op basis van foto’s en verder onderzoek is dat fantastisch gelukt met het Molenplein en de Oosterpoort. Alleen de molen is daar niet terug, maar verder heeft dat gebied weer een historisch aanzien. Iets dergelijks willen wij met de Holkerstraat, de Veenestraat en de Langestraat, de oudste straten van Nijkerk rondom de Grote Kerk.”

En daar is Mories huis onderdeel van?

„In de Holkerstraat staan aardig wat rijks- en gemeentelijke monumenten, maar er is ook veel van waarde gesloopt. Graag zien wij dat de gevelwanden van de nieuwbouw gelijkenis vertonen met de situatie rond 1900. Dat kan aan de hand van fotomateriaal. Er moet zo gebouwd worden dat de Holkerstraat over twintig, dertig jaar weer een statige straat is.

De oude hervormde pastorie lijkt gerestaureerd of herbouwd te worden. De laatste bouwtekening voor Holkerstraat 13 die we zagen sloeg echter nergens op: een modern gebouw met een balkon en grote ramen. Zoiets lelijks past daar niet.”

Dat pand is belangrijk voor u?

„Van de Joodse cultuur in Nijkerk is niet veel over. In de oorlog zijn 55 Joodse Nijkerkers weggevoerd. Door de roman van Kok heeft Morie enige bekendheid gekregen. Holkerstraat 13 noemen we al het Anne Frankhuis van Nijkerk.

Het pand, eigendom van een projectontwikkelaar, zou een prachtig monument van de Joodse cultuur in Nijkerk kunnen worden. Wellicht kan er te zijner tijd een kleine expositie worden ingericht over de belangrijke rol van Joden in de lokale geschiedenis.”

Wat onderneemt u om dat voor elkaar te krijgen?

„Samen met de Stichting Oud Nijkerk zullen we bij de gemeente, bij de wethouder het belang van dit pand benadrukken, zoals we destijds deden met de Molenplein en de Oosterpoort.”

