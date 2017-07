„Behoefte aan gas nooit goed onderzocht”

De gaswinning in Groningen kan wel degelijk fors verder omlaag. De echte behoefte aan Nederlands gas in binnen- en buitenland is in alle onderzoeken maar weinig aan bod gekomen. En dat is opmerkelijk als de overheid haar gasbesluiten alleen baseert op ‘de leveringszekerheid’, betoogde advocaat Jewan de Goede donderdag bij de Raad van State.

De Goede treedt op namens de Groninger Bodem Beweging, milieuorganisaties als Milieudefensie en 51 gedupeerden van de gaswinning. Volgens hem heeft minister Henk Kamp (Economische Zaken) niet in beeld gebracht of - vooral buitenlandse - afnemers met minder gas toekunnen. Dat kan miljarden kubieke meters gas besparen. Ook heeft de minister niks concreets gedaan om allemaal minder afhankelijk te worden van gas, aldus De Goede.

De demissionair minister heeft onlangs vastgesteld dat per jaar 21,6 miljard kuub gas mag worden gewonnen, de komende vijf jaar.