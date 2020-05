‘Behoefte aan contact met bewoners verpleeghuis blijft erg groot’

Negen procent van de mensen die een partner of familielid in een verpleeghuis hebben, ziet geen mogelijkheid tot contact. Dat concludeert seniorenorganisatie KBO-PCOB na een peiling waaraan 2200 mensen meededen. De behoefte aan contact blijft onverminderd groot.

Half maart besloot het kabinet om de deuren voor familie en ander bezoek en vaak ook vrijwilligers te sluiten. Ruim twee derde (67 procent) heeft begrip voor die maatregel. Iets meer dan de helft vindt dat er niet genoeg mogelijkheden zijn om op een of andere manier contact te houden met partner of ouders in het verpleeghuis.

Driekwart van de mensen is vooral verdrietig dat ze niet meer op bezoek mogen en een kwart zegt er angstig van te zijn geworden. Ook bij de bewoners zelf merken deze naasten de gevolgen: driekwart van de bewoners is eenzaam of verdrietig.

Op de vraag of de bescherming van bewoners, mantelzorgers en anderen opweegt tegen het niet kunnen bezoeken, is 40 procent het daarmee eens, maar 37 procent niet. Om toch in contact met een naaste in het verpleeghuis te blijven, wordt vooral telefoneren (58 procent) en beeldbellen (43 procent) genoemd.