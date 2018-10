„Beheerders goksites moeten jaren de cel in”

Ze zouden meer dan 100 miljoen hebben verdiend aan verboden gok- en pokersites en ongeveer 50 miljoen euro aan winst hebben witgewassen. Daarom eiste het Openbaar Ministerie (OM) donderdag tot vier jaar celstraf tegen een groep verdachten. Die zouden ook boetes tot 80.000 euro moeten krijgen.

De eerste illegale spellen werden rond 2004 aangeboden. De verdachten gingen er tot 2014 mee door.

De beheerders kregen hulp van een belastingadviseur, een advocate en de directeur van een financiële instelling. Tegen hen eiste justitie beroepsverboden.

Een van de verdachten is Stijn F. Hij had een geschat vermogen van 11 miljoen euro en stond hoog in een door zakenblad Quote opgestelde lijst met jonge miljonairs. Tijdens het proces zei hij dat hij dacht dat de goksites waren toegestaan. Hij hield zich naar eigen zeggen aan drie eisen van de toezichthouder, de Kansspelautoriteit: de sites waren in het Engels, de adressen eindigden niet op .nl en het bedrijf adverteerde niet in Nederland.