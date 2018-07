Beheerder Eiland van Maurik: Ons ‘kantoor’ is altijd buiten

Ontspannen aan het water. Het dagstrand van het Eiland van Maurik in de Betuwe trekt op een zonnige dag 5000 recreanten. Wim en Ans van Vlaanderen uit Tiel komen hier ’s zomers vaak. „Bijna elke dag. Het is altijd schoon, gezellig en gemoedelijk.”

Vandaag is nichtje Christine uit Ingen mee, met zoontje en dochters. „Het is hier net wat koeler dan thuis achter het huis”, vindt zij. „De kinderen zwemmen en spelen wat, straks nemen we een ijsje. Eerder gingen we vaak naar een recreatieplas bij Zoelen, maar daar is het duur geworden. Ruim 7 euro entree per persoon. Hier betaal je enkel 5 euro parkeergeld.”

„Hoeveel personen er in de wagen zitten, maakt niet uit”, bevestigt beheerder Gerwalt van den Berg (57). „De toegang zelf is gratis. De bezoekers komen uit de hele regio, vooral de Utrechtse Heuvelrug en de Betuwe. Op een drukke dag zijn dat er zomaar 4000 tot 5000. Wil je dan op de ligweide een vuilniszak in de prullenbak verwisselen, moet je uitkijken dat je niet over een handdoek loopt.”

Van den Berg en assistent Eric Rutjes (49) zorgen ervoor dat het terrein er netjes bij ligt. „Badmeesters zijn we niet, we houden geen toezicht op het zwemmen. Betreden van het gebied is op eigen risico. Wel spreken we bezoekers aan op zaken die niet gewenst zijn. We plakken regelmatig een pleister en zijn een vraagbaak voor vakantiegangers.”

Zijn werk bevalt Van den Berg, sinds 2011 beheerder, prima. „We kunnen dat zelf indelen, van grasmaaien tot toiletten schoonmaken. De strandgasten komen hier om te ontspannen. „Morgen zitten we weer achter ons bureau”, zeggen sommigen een beetje sip als ze vertrekken. Dat hebben wij niet. Ons ‘kantoor’ is altijd buiten.”

Mooiweermoeheid

In de regel zijn Van den Berg en Rutjes tussen acht en halfvijf aanwezig. Bij mooi weer maken ze langere dagen, ook in de weekeinden. „Niet echt een probleem, in vroegere banen had ik wel raardere werktijden”, zegt Rutjes. Van den Berg: „En we compenseren de drukte in de herfst en de winter. Maar ook dan wordt er gewerkt. We maaien het gras zolang het nodig is, ruimen bladeren op, doen extra onderhoud en dan is het zo weer maart-april: tijd voor een nieuw seizoen.”

De drukte verschilt per zomer. „Na weken achtereen mooi weer, 24 à 25 graden, wordt het hier buiten het echte vakantieseizoen rustiger. Dan staat er een handjevol auto’s. Menigeen wordt het strand dan beu. Mooiweermoeheid. Steeds weer handdoeken wassen en de spullen van de kinderen opruimen. Ze gaan weer sporten, er moeten boodschappen worden gedaan en ’s avonds moet het eten op tafel staan.”

Op een normale dag wisselen de bezoekers elkaar af. „’s Morgens zien we dan vooral mensen die komen voor de rust. Ze zitten onder de bomen, drinken een kop koffie en lezen een krantje. Rond de klok van één gaan ze vaak huiswaarts; het wordt dan drukker door jeugd.”

Fred Visser uit Veenendaal geniet met een puzzelboekje en een pilsje onder handbereik op het terras bij het strand. „Mijn vorig jaar overleden vrouw Elly kwam hier graag. Voor haar was het een rustpunt. Dit is ook een prachtige plek om rustig te kijken naar de bootjes op het water en de mensen om me heen. Onze jongste zoon heeft hier ook een boot liggen.”

Carola van den Berg, geen familie van de beheerder, is voor de tweede keer op het strand, nu met haar twee zoontjes. „Ik heb dit kortgeleden ontdekt, al kende ik de verwijsborden onderweg wel. Sinds drie jaar woon ik in Ochten. Mijn schoonzus zei zaterdag: We gaan naar het eiland, waarom kom je ook niet? Qua kosten is het goed te doen en het strand ziet er verzorgd uit. Met die huisjes aan de overkant en die bootjes doet het een beetje vakantieachtig aan.”

Eiland van Maurik halve eeuw oud

Het Eiland van Maurik omvat onder meer een camping, recreatiepark en jachthaven. Het is eigendom van Uit®waarde, de voormalige Recreatiemaatschappij Rivierengebied, oorspronkelijk een gemeenschappelijke regeling van gemeenten in de Betuwe, nu een zelfstandige onderneming. De meeste voorzieningen in het gebied (220 hectare) worden door pachters geëxploiteerd. Het dagstrand beheert Uit®waarde zelf. Het natuur- en recreatiegebied, aan een dode rivierarm van de Nederrijn, ontstond toen in de jaren 60 van de vorige eeuw bij Amerongen een stuw werd gebouwd en de rivier bij Maurik naar het noorden werd verlegd. Voor de nabijgelegen steenfabrieken werd er zand gewonnen.

zomerserie Water

Dit is de eerste aflevering in een serie over water. Zaterdag deel 2.