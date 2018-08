Behandeling om doodsteken hond in psychose

Een man die in april een hond doodstak op een zorgboerderij in Lelystad, moet zich laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. De rechtbank in Lelystad heeft deze maatregel opgelegd voor de duur van een jaar.

De veertigjarige man uit Lelystad zag de hond als het symbool van het kwaad. Hij heeft bekend dat hij het dier neerstak met een mes. De hond overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen. De verdachte was ervan overtuigd dat hij hiermee ,,het kwaad’ kon bestrijden. Een psycholoog en psychiater concluderen dat de man in een psychose verkeerde en volledig door deze waan werd gedreven. De rechtbank acht de man dan ook compleet ontoerekeningsvatbaar en ontslaat hem van rechtsvervolging.

De verdachte is op dit moment psychiatrisch stabiel en gebruikt zijn medicatie. Maar opname en intensieve behandeling is volgens de rechtbank noodzakelijk om de kans op herhaling te verkleinen. Aansluitend moet hij in een beschermde of begeleide woonvorm komen en dagbesteding krijgen.