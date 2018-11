Behandeling moord Wessels maanden vertraagd

De drie mannen die worden verdacht van de moord op Jair Wessels vorig jaar zomer in Breukelen staan niet eerder dan in de loop van 2019 terecht. De rechtbank schortte dinsdag de inhoudelijke behandeling van de zaak op tot een nog te bepalen moment.

De vertraging staat in direct verband met de inbreng van verdachte Tony de G. (34) als kroongetuige, maandag door het Openbaar Ministerie (OM). De spijtoptant stapte een jaar geleden naar justitie en gaf toen aan uit de school te willen klappen, bleek dinsdag.

Volgens de aanklager heeft De G. sindsdien verklaringen afgelegd over meerdere moorden, voorbereidingen daarvan, pogingen daartoe, bedreigingen en wapenbezit. Hij deelde informatie over zijn eigen rol, over opdrachtgevers en over het bestaan van een criminele organisatie.

De G. wees onder meer met de beschuldigende vinger naar het vorige week opgepakte kopstuk Greg R. van motorclub Caloh Wagoh. Hij zegt voor de moord op Wessels wapens te hebben verstopt in een loods die R. had gehuurd voor het stallen van auto’s en wapentuig. Volgens De G. wist R. dat de auto’s en wapens werden ingezet bij liquidaties.

De G. was zelf niet aanwezig, evenmin als zijn medeverdachten Howard K. (44) en de eerder op vrije voeten gestelde Patrick S. (33). Volgens het OM meldde hij zich bij justitie omdat hij „geen andere uitweg meer zag”. ,Hij had het idee dat zijn leven sowieso in gevaar was. Van hem werd verwacht dat hij liquidaties zou uitvoeren. Hij wilde dat niet. Zijn leven was in een neerwaartse spiraal beland."

Advocaat Onno de Jong benadrukte dat zijn cliënt handelde uit spijt, wroeging en angst. Hij wilde weg uit het milieu „en kwam zelf tot de conclusie dat hij zich er alleen van kan afkeren met behulp van justitie”.

De rechtbank willigde dinsdag het verzoek van Howard K.’s raadsman Oscar Bolluyt in om onder anderen De G. en R. te verhoren. Over zijn wens snel inzage te krijgen in de deal die De G. met justitie sloot, zei het OM dat die mogelijk pas eind 2019 beschikbaar komt.

De G. en K. blijven vastzitten. Het is nog niet bekend wanneer de zaak verder gaat.