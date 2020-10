‘Behandeling Marengo vanaf begin 2021 niet reëel’

Het is absoluut niet reëel dat de rechtbank Amsterdam het megaproces Marengo - over meerdere liquidaties en pogingen daartoe - vanaf februari volgend jaar inhoudelijk gaat behandelen. Die mening is meerdere advocaten van de in totaal zeventien verdachten toegedaan. Hoofdverdachte in deze zaak is de vorig jaar in Dubai gearresteerde Ridouan Taghi.

„Er is nog geen einddossier, er is nog geen vervangende rechter-commissaris, het is onbekend wanneer Saïd R. aan Nederland wordt uitgeleverd, er zijn nog 43 getuigen die gehoord moeten worden, van wie er een aantal in het buitenland verblijven”, somde de advocaat van Walid M. een aantal van de problemen op.

Een rechter-commissaris heeft zich onlangs teruggetrokken, na onenigheid met enkele advocaten van verdachten in het proces. Het is nog niet duidelijk of en door wie zij vervangen gaat worden, of dat ze mogelijk toch weer terugkomt - een suggestie die door andere advocaten is gedaan.

Saïd R. werd begin dit jaar in Colombia gearresteerd. Het is nog niet duidelijk wanneer hij naar Nederland wordt uitgeleverd, liet het Openbaar Ministerie al weten.

Het strafproces Marengo is momenteel nog in de voorbereidende fase. Deze en volgende week vindt de inmiddels dertiende reeks pro-formazittingen plaats. Woensdag liet de rechtbank weten te streven naar een inhoudelijke behandeling vanaf februari volgend jaar. Hoe lang de zaak zal gaan duren, en wanneer uitspraak kan worden gedaan, is totaal ongewis.