Behandeling geëist voor bommelder bij ambassade Suriname

Een man die in augustus vorig jaar jaar dreigde de ambassade van Suriname op te blazen moet wat het OM betreft worden behandeld in een zorginstelling. De man belde anoniem naar de ambassade en zei: „Ik ga een bom gooien op de ambassade.”

De bedreiging heeft veel teweeggebracht, zo stelde de officier van justitie donderdag in de rechtbank in Den Haag. De medewerker die het telefoontje aannam voelde zich ernstig bedreigd. De ambassade heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen.

De verdachte heeft schizofrenie en een verstandelijke beperking. Dat maakt de kans op herhaling volgens justitie groot, maar ook dat verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is. De officier van justitie eiste 75 dagen cel waarvan 60 voorwaardelijk. Dat betekent dat hij niet opnieuw de cel in hoeft, maar hij moet zich als voorwaarde wel laten opnemen in een zorginstelling voor een behandeling en van de drugs en alcohol afblijven.

De rechtbank doet op 10 december uitspraak.