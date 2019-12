Behandeling fraudezaak ex-voorman or politie

De rechtszaak tegen de voormalige voorzitter van de centrale ondernemingsraad (cor) van de politie, Frank G., wordt maandag inhoudelijk behandeld. Eigenlijk zou dat afgelopen september al gebeuren, maar toen werd de zaak uitgesteld omdat de advocaat van G. plots was opgestapt.

De voormalig agent wordt verdacht van valsheid in geschrifte en fraude met facturen.

G. werd in december 2017 definitief ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. Hij raakte onder meer in opspraak door dure etentjes en feesten die de ondernemingsraad van de politie onder zijn leiding organiseerde. Ook zou hij duizenden euro’s hebben opgenomen van de zakelijke creditcard die hij van de politie had gekregen.

De 58-jarige G. had bezwaar aangetekend tegen dat ontslag maar afgelopen oktober bepaalde de bestuursrechter in Utrecht dat het terecht was.