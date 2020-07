‘Begrip voor boeren bij burgemeesters Overijssel’

De elf burgemeesters van de regio IJsselland in Overijssel gaan in een brief aan de minister van Landbouw de zorgen van de boeren overbrengen. Dat is een van de resultaten van een gesprek tussen enkele burgemeesters en boeren, zei een woordvoerder van de gemeente Zwolle vrijdag.

„Wij begrijpen de zorgen en de situatie van de boeren”, zo staat in de nog te schrijven brief namens de burgemeesters, zei de woordvoerder. De toezegging de brief te sturen was niet de directe aanleiding om vrijdagmiddag de actie bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle op te schorten, zei boer Albert tijdens de actie. Een honderdtal tractoren blokkeerden vrijdag urenlang te toegang tot het distributiecentrum.

Everdien Kuiper, woordvoerder van boeren uit Gelderland en Overijssel die ook afgelopen zaterdag al demonstreerden voor de poort van het distributiecentrum in Zwolle, weet ook van de brief. Volgens haar vond donderdag het gesprek plaats tussen enkele individuele boeren uit de regio met de burgemeesters. Over vervolgacties wilde ze nog niets kwijt.

De burgemeesters hebben de boeren ook gevraagd vooraf hun acties aan te kondigen. De actie van vrijdag was niet aangekondigd. „Dat hebben we ook niet toegezegd”, aldus een van de actievoerders. Volgens de woordvoerder van de gemeente Zwolle was dat een wens uit oogpunt van veiligheid. Het verbieden van demonstraties met landbouwvoertuigen is in IJsselland - grofweg het westen van de provincie Overijssel - nu niet aan de orde. Wel kan uit oogpunt van veiligheid ingegrepen worden. De gemeente stelde vrijdag de boeren een ultimatum omdat de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar mag komen. Daarna vertrokken de actievoerders.