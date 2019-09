‘Begrafenis Tob Cohen is maandag in Nairobi’

De in Kenia om het leven gebrachte Nederlander Tob Cohen wordt maandag begraven op een joodse begraafplaats in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. De Keniaanse kranten Daily Nation en The Star melden dat advocaten van de zus en van de weduwe van Cohen het daarover een zijn geworden.

Op de begrafenis zijn alleen familieleden van Cohen welkom. Dat Sarah Wairimu, de weduwe van Cohen, aanwezig zal zijn, staat nog niet vast. De rechtbank moet daarvoor toestemming geven.

Wairimu zit vast op verdenking van moord op haar Nederlandse echtgenoot. Cohen lag in een vechtscheiding met Wairimu. Hij verdween op 19 of 20 juli. Volgens Wairimu zou hij psychische hulp zijn gaan zoeken in het buitenland. De politie vertrouwde dit niet en pakte de vrouw eind vorig maand op.

Het lichaam van Cohen is afgelopen vrijdag in een afgedekte oude watertank achter het huis van het paar gevonden. Dat was op aanwijzingen van een andere hoofdverdachte, mogelijk een minnaar van Wairimu.