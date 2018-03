„Beginnende arts heeft weinig medicijnkennis”

Een groot deel van de bijna afgestudeerde artsen in Europa is niet goed in staat om effectief en veilig geneesmiddelen voor te schrijven. Dat concludeert klinisch farmacoloog David Brinkman van het VU medisch centrum in een promotieonderzoek.

Geneeskundeopleidingen zouden de beginnende artsen hier volgens hem beter op moeten voorbereiden. Brinkman onderzocht de kennis en vaardigheden van geneeskundestudenten op het gebied van het voorschrijven van medicijnen. Maar daar schort het nogal eens aan. „Zo hadden studenten onvoldoende kennis over veel voorgeschreven medicatie. Ook maakten zij regelmatig fouten in geneesmiddelrecepten voor bekende ziektebeelden zoals longontsteking en hoge bloeddruk”, zegt de farmacoloog.

Volgens hem zouden studenten meer in de praktijk moeten worden worden getraind. „Dit kan met simulatie of echte patiënten onder begeleiding van ervaren artsen. Daarnaast moet er een verplicht voorschrijfexamen komen voor alle Europese landen”, aldus Brinkman.