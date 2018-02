„Begin volgend jaar besluit over bredere Rijnbrug”

Provinciale Staten van Utrecht hebben maandagavond laat ingestemd met een uitgebreid onderzoek naar een bredere brug over de Rijn bij Rhenen en Kesteren.

De uitgewerkte varianten en financieringsvoorstellen krijgen zij uiterlijk maart volgend jaar voor een definitief besluit voorgelegd.

De provincie laat verschillende opties voor het wegprofiel bekijken, waaronder de aanleg van twee extra rijstroken, voor elke rijrichting één. Ook wordt afgewogen welke kansen deze extra verbreding biedt voor bijvoorbeeld fiets en openbaar vervoer. Verder wordt een ongelijkvloerse verkeersoplossing bij Achterberg uitgewerkt. Gedacht wordt aan een fietstunnel.

Met het fiat van de statenleden kreeg gedeputeerde Jacqueline Verbeek (VVD) uiteindelijk wat zij wilde: een mandaat om het onderzoek naar een toekomstbestendige Rijnbrug breder te trekken dan een bestuursovereenkomst met Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland en de gemeenten in de regio formeel toelaat.

In 2012 werd besloten dat op de bestaande brug een extra wisselstrook zou worden aangelegd om zo de dagelijkse files op en voor de brug aan te pakken. Vier jaar later bleek dat daarvoor de verouderde stalen bovenbouw van de brug volledig moest worden vervangen.

Een stuurgroep van vertegenwoordigers van de betrokken partijen concludeerde eind vorig jaar dat een verbreding tot tweemaal twee rijstroken, die met het nieuwe brugdek mogelijk wordt, „uit oogpunt van verkeersveiligheid en bedrijfsmatigheid” een betere oplossing is.

Het voorstel dat Verbeek op tafel had gelegd riep in een warrig debat nogal wat kritiek op, onder meer omdat de financiering van de bijkomende kosten vooralsnog in het midden wordt gelaten. Daarover moet nog met de andere partijen worden overlegd. Verbreding van de Rijnbrug is met 66 miljoen euro (inclusief 9 miljoen BTW) aanzienlijk duurder dan de eerder geraamde 25 miljoen euro voor een wegdek met wisselstrook.

Voor 35 miljoen euro is nog geen dekking gevonden. Sommige fracties weigerden „een ongedekte cheque uit te schrijven.” Andere statenleden waren nog niet overtuigd van de noodzaak van tweemaal twee rijstroken.

Het vrijwel unaniem aanvaarde amendement van D66 betekent een aanscherping van het oorspronkelijke statenvoorstel. Gedeputeerde Staten moeten nu verschillende opties onderzoeken en in overleg met de andere partijen een dekkingsvoorstel opstellen voor de extra kosten. Het te investeren bedrag zal goed moeten worden onderbouwd.

D66 had graag gezien dat Provinciale Staten al in juli een besluit zouden nemen, „gelet op de inmiddels jarenlange discussie over dit knelpunt en de behoefte aan voortvarend doorpakken.” Verbeek vond dat te vroeg. „Er loopt al het een en ander, maar voor het totale beeld is dat schema te strak.” De statenleden gingen daarop akkoord met „uiterlijk het eerste kwartaal van 2019.”

ChristenUnie en GroenLinks kregen voldoende steun voor een motie om verbeteringen voor (snel)fietsroutes over de Rijnbrug en de bereikbaarheid van openbaar vervoer in de onderzoeken mee te nemen.