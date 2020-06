Begin september beslist Brusselse rechter over Tihange

Op 3 september beslist een rechtbank in Brussel over het al dan niet sluiten van de kernreactor Tihange 2 in België. Dat bleek donderdag tijdens de rechtszitting waarbij de rechbank voor- en tegenstanders van sluiting van de kernreactor hoorde.

90 gemeenten en andere overheden in Duitsland, Nederland en België spanden samen met actiegroepen een proces aan tegen exploitant Electrabel, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de Belgische Staat. Volgens de voorstanders van sluiting van de reactor is veiligheid van Tihange 2 niet gegarandeerd. Exploitant Electrabel kan volgens hen niet aantonen dat de reactor veilig is. Ook zou FANC zijn controlefunctie verwaarlozen.

Volgens een woordvoerder van Nucleaire Stop Kernenergie is deTihange 2-reactor onveilig door de aanwezigheid van 3100 bellen of scheuren in de wand van het reactorvat. Bovendien is de installatie volgens hem verouderd. In een straal van 75 kilometer wonen meer dan 5 miljoen mensen die gevaar lopen bij een ongeluk met de reactor.

Een van de kartrekkers van het verzet tegen het openhouden van Tihange 2 is de regio Aken, die daarin gesteund wordt door enkele Nederlandse gemeenten, waaronder Maastricht.