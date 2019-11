Beeldjes van Boijmans in beslag genomen

In een museum in Leuven zijn twaalf laatmiddeleeuwse beeldjes in beslag genomen. Ze zijn ruim een eeuw geleden gestolen uit een kerk in Wallonië. Zes ervan bevinden zich sinds 2007 in de collectie van museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.

De stichting achter de Rotterdamse kunsttempel kreeg ze volgens een woordvoerster destijds, samen met andere beelden, van een havenbaron. Boijmans gaf de 25 centimeter hoge beeldjes, afkomstig uit een altaarstuk, recent in bruikleen aan het Leuvense museum M, dat ze onderbracht in de huidige tentoonstelling Borman en Zonen. Daar heeft de politie nu toegeslagen.

De beeldjes, toegeschreven aan Pasquier Borman en gemaakt rond 1520, werden in 1914 ontvreemd uit de Sint-Gorikskerk in Boussu-lez-Mons. Volgens Boijmans Van Beuningen zijn er al enige jaren gesprekken gaande met de kerk om de beeldjes terug te geven. Voorwaarde is wel dat die daar veilig en in goede klimatologische omstandigheden tentoongesteld kunnen worden. Boijmans is nogal verrast door de actie van de politie.

Er is overigens sprake van een „zachte inbeslagname”, aldus berichten uit Vlaamse media. De beeldjes zijn niet echt meegenomen en in ieder geval nog tot eind januari 2020 te zien.