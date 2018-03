Beeldhouwer Snoeck (91) overleden

Beeldhouwer Jan Snoeck is op zaterdagmorgen overleden. De familie heeft dat laten weten. De kunstenaar, die vooral bekend werd van zijn kleurige beelden die in veel steden staan, was 91 jaar.

Snoeck werd in 1927 geboren in Rotterdam. Hij rondde in 1949 zijn opleiding beeldhouwen af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst in Den Haag. In zijn beginjaren gebruikte hij vooral steen, hout, brons en metaal. Maar later werkte hij vooral met keramiek. Hij gebruikte voor zijn beelden vrolijke, primaire kleuren. De mens en wormen waren belangrijke elementen in zijn werk.

Diverse beelden van Snoeck staat door Nederland onder meer in bij het ziekenhuis HMC Westeinde in Den Haag, in Deventer en in Utrecht. Ook behoren creaties van hem tot de collecties van het Stedelijk Museum te Amsterdam, het Gemeentemuseum Den Haag, het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en het Frans Hals Museum in Haarlem.

Vorig jaar was er nog een expositie van Snoeck in Amstelveen. Volgens zijn dochter was hij nog tot vorige week actief. Hij overleed door problemen met zijn hart.