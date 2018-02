Beeldend kunstenaar Erwin de Vries overleden

Beeldend kunstenaar Erwin de Vries is overleden. Hij stierf afgelopen nacht op 88-jarige leeftijd in zijn geboorteplaats Paramaribo, melden Surinaamse media. De Vries maakte onder meer het monument ter herinnering aan de slavernij, dat in het Oosterpark in Amsterdam staat, en borstbeelden van onder anderen Simon Carmiggelt en Joop den Uyl. Ook schilderde hij.

De Vries woonde lang in Nederland, maar was teruggekeerd naar zijn geboorteland. De Kunsthal in Rotterdam eerde hem in 2009 met een solo-expositie. Het Stedelijk Museum in Amsterdam deed dat al eerder.