Beelden zedenverdachte Roden getoond

De verdachte van een ernstige zedenzaak in het Drentse Roden is dinsdagavond herkenbaar in beeld getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Alleen als de nog onbekende man zich voorafgaand aan de tv-uitzending zou melden, zou de politie afzien van het uitzenden van de beelden.

Op diverse camerabeelden is te zien dat de man, die een blauw shirt aanhad, fietste bij het steegje bij het Nijlandspark waar hij op 15 juni een jong meisje seksueel zou hebben misbruikt.

Het slachtoffer speelde daar ’s middags met een vriendinnetje toen ze door de man werd aangesproken. Het meisje is vervolgens seksueel misbruikt. Wat het kind precies is overkomen, meldt de politie niet vanwege het onderzoek en de privacy van het meisje en haar familie.

De politie hoopt dat kijkers zich melden als ze de man herkennen. Een klein uur na de uitzending liet de politie weten dat er tien tips waren binnengekomen en dat hierbij ook namen zijn genoemd. De recherche onderzoekt de tips.

De leeftijd van het kind en wie het misbruik heeft gemeld, is niet bekendgemaakt. De politie verspreidde kort erna een signalement van de dader via Burgernet. Daarop kwamen meteen al enkele tips binnen, maar die hebben weinig of niets opgeleverd.