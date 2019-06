Beelden verdachten overval Terneuzen online

De politie geeft in overleg met het Openbaar Ministerie beelden vrij van twee verdachten van een overval, zaterdagavond in Terneuzen. Twee medewerkers van 24 en 28 jaar raakten bij de overval gewond, de oudste van de twee liep steekwonden op. Zijn situatie is volgens de politie ’‘ernstig maar stabiel’’.

De daders kwamen het pand aan het Arsenaalplein via de achterkant binnen. Op de beelden is te zien hoe twee mensen wegrennen via de Veemarkt en de Nieuwstraat in de Zeeuwse plaats. De politie hoopt dat mensen de twee mannen herkennen, bijvoorbeeld aan hun kleding of hun manier van lopen.