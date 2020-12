Beelden online van verdachten brandstichting in huis Eindhoven

De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte die betrokken was bij de brandstichting in een woning aan de Moreelselaan in Eindhoven. Beelden van hem zijn dinsdag uitgezonden in het programma Opsporing Verzocht. Tijdens de uitzending kwam al een aantal tips binnen.

Door de brand in juli, die vooraf werd gegaan door een explosie, liep een 16-jarige bewoner ernstige brandwonden op. Hij kon zijn zus en moeder, die boven lagen te slapen, nog op tijd waarschuwen.

Een 18-jarige man uit Helmond werd in september aangehouden. Op de camerabeelden die zijn vrijgegeven is hij samen met nog een verdachte die nacht in juli te zien in de buurt van het huis. De twee komen op de scooter aan bij de Moreelselaan, waarna een van de twee met een voorwerp richting het huis loopt. Daarna rent hij weer terug en springt achterop de scooter die uit beeld verdwijnt.

De politie houdt er rekening mee dat er een persoonlijk motief is. De 18-jarige verdachte uit Helmond en het inmiddels 17-jarige slachtoffer kenden elkaar. De Helmonder wordt verdacht van drievoudige poging tot moord.