Beelden kluisroof in Opsporing Verzocht

De politie toont dinsdag in Opsporing Verzocht bewakingsbeelden van de spraakmakende roof uit de kluisjeskelder van de Rabobank in Oudenbosch. Waar de opnamen precies zijn gemaakt wil de politie niet zeggen, maar volgens een woordvoerder komen de daders in beeld.

Ongeveer driehonderd van zeshonderd kluisjes in de kelder werden begin maart leeggeroofd. De daders hebben zich vermoedelijk laten insluiten. De diefstal werd op maandag 5 maart ontdekt.

Eind april arresteerde de politie twee beveiligers vanwege hun vermoedelijke betrokkenheid. De twee verdachten werken voor het Bredase beveiligingsbedrijf EBN dat twaalf vestigingen van de Rabobank in de regio beveiligde. De twee mannen zitten nog vast.

Over de precieze omvang van de buit hebben de bank en de politie nooit mededelingen gedaan. De Rabobank is samen met de gedupeerde klanten nog steeds bezig met de inventarisatie van de schade. Volgens de politie worden in de uitzending van Opsporing Verzocht meer bijzonderheden bekendgemaakt.