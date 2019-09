Beelden doden Humeyra mogelijk getoond in zaal

Het doodschieten van de 16-jarige scholiere Humeyra op een schoolplein in Rotterdam eind vorig jaar is vastgelegd door meerdere camera’s. Deze bewegende en volgens het Openbaar Ministerie „schokkende” beelden worden mogelijk vertoond tijdens de rechtszaak. Hoewel het OM, de advocaten van de twee verdachten en ook de nabestaanden liever niet willen dat de beelden op de zitting te zien zijn, besloot de rechtbank Rotterdam vrijdag deze mogelijkheid toch open te houden.

Het onderzoek is klaar, meldde het OM tijdens de derde voorbereidende zitting. De rechtszaak zal plaatsvinden op 14 en 15 november.

Hoofdverdachte Bekir E. (32) schoot op 18 december meerdere kogels af op het meisje, dat hij langdurig stalkte nadat ze niet meer met hem om wilde gaan. Het slachtoffer werd geraakt in haar lichaam en hoofd. Het OM denkt dat E. haar mogelijk ook wilde ontvoeren. De Rotterdammer, die er vrijdag opnieuw niet bij was, heeft al eerder bekend.

E. heeft meegewerkt aan psychiatrisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum. De resultaten daarvan waren deze week klaar, maar de advocaat van E. heeft ze nog niet besproken met zijn cliënt. Mocht E. zich totaal niet kunnen vinden in de conclusies, dan kan op korte termijn nog een nieuw onderzoek plaatsvinden. De rechtbank stelde voor om eventueel deskundigen aanvullend op zitting te horen over de geestesgesteldheid van E.

De ontkennende medeverdachte Mohammed Al-M. was er ook niet. Hij is in juni vrijgelaten uit voorarrest, omdat de verdenkingen tegen hem niet ernstig genoeg waren, vond de rechtbank toen. De aanklager heeft de verdenkingen echter niet afgezwakt, bleek vrijdag. Hij denkt dat Al-M betrokken was bij de voorbereiding van de moord en een ontvoering. Ook had hij een vuurwapen bij zich en had hij eerder een andere persoon bedreigd met een pistool.