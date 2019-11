Beelden arrestatie Kroon getoond in rechtszaal

Militair Marco Kroon maakte tijdens zijn aanhouding een snelle achterwaartse beweging met de achterkant van zijn hoofd richting het gezicht van de agent die hem vasthield. Vlak daarvoor draaide hij nog kort zijn hoofd naar de agent, zo is te zien op camerabeelden die de politie met bodycams maakte van de aanhouding. De beelden zijn maandag uitgebreid getoond bij de militaire rechtbank in Arnhem.

De beelden zijn belangrijk, omdat Kroon ontkent dat hij de bedoeling had een kopstoot te geven en dat het waarschijnlijk een reflex op pijnprikkels was. Ook stelde hij dat agenten op de processen-verbaal een verkeerde omschrijving van het incident gaven. Zo zou de betrokken agent een bloedneus hebben opgelopen. Maar op de beelden is dat niet te zien, hoewel de rechtbank mogelijk „iets vochtigs bij zijn neus” waarnam.

Op de beelden is te zien dat Kroon met de handen op de rug is geboeid. Hij heeft op de grond gezeten, waar hij jolig doet en de sfeer verder ontspannen lijkt. De agenten moeten meer dan acht minuten wachten op collega’s die Kroon mee kunnen nemen. Hij grapt dat hij weg wil om een biertje te gaan drinken.

Als agenten hem tegen een hek willen zetten, wordt het grimmig. Kroon deelt de vermeende kopstoot uit en daarna duwen drie agenten hem langdurig met zijn hoofd stevig tegen het hek.