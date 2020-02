„Beeld van eerste koning in Voorthuizen”

In het centrum van Voorthuizen komt waarschijnlijk een beeld van koning Lodewijk Napoleon. B en W van Barneveld willen financieel bijdragen aan een burgerinitiatief daarvoor. Als de raad akkoord gaat, ontvangt de Stichting Napoleon in Voorthuizen (NiVo) 35.000 euro uit de gemeentekas.

Met het beeld wil NiVo de toeristische functie en de lokale economie van Voorthuizen versterken. Lodewijk Napoleon Bonaparte (1778-1846), jongere broer van keizer Napoleon, was enkele keren in het Veluwse dorp op doorreis naar Paleis Het Loo in Apeldoorn.

De stichting wil verder „het gedachtegoed van Lodewijk Napoleon in leven te houden door mensen met weinig vermogen te ondersteunen.”