Beeld Aidsfonds na vier dagen vernield

Het roze, 3D-geprinte standbeeld van een vrouw die huilt is vier dagen na de onthulling op Wereld Aids Dag vernield. Het beeld op het Beursplein in Amsterdam werd donderdagavond rond 18.00 uur kapot aangetroffen door medewerkers van het Aidsfonds, bevestigt directeur Mark Vermeulen.

„Het beeld is bij de knieën afgebroken en wij gaan uit van vandalisme”, aldus Vermeulen. De politie is er inmiddels bij geweest en er is aangifte gedaan.

Het levensgrote kunstwerk werd afgelopen zondag door presentatrice Angela Groothuizen onthuld om aandacht te vragen voor de 770.000 slachtoffers die de ziekte jaarlijks eist.

Het volledig roze beeld liet iedere 40 seconden een traan om aan te geven elke 40 seconden iemand in de wereld sterft aan aids. Het bassin waarin de vrouw stond, gevuld met water, verbeeldt de 32 miljoen mensen die sinds het uitbreken van de epidemie zijn overleden.

Volgens Vermeulen zou het beeld volgende week verhuizen naar Amersfoort en zou het beeld vervolgens ook in Leeuwarden en Groningen te zien zijn. Het Aidsfonds kijkt nu of het beeld kan worden gerepareerd of dat een replica kan worden gemaakt.