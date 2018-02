Beekse Bergen zoekt weggevlogen zeearend

De Beekse Bergen is sinds dinsdag op zoek naar een Amerikaanse zeearend die is weggevlogen tijdens een roofvogelshow. Volgens het dierenpark in Hilvarenbeek kreeg zeearend Lady Maya ruzie met enkele meeuwen en is ze daarna niet meer terug gekomen.

Lady Maya woont al 27 jaar bij de Beekse Bergen en is een icoon van de roofvogelshow. Haar verzorgers zoeken in de ruime omgeving van het park naar de indrukwekkende vogel.

Op internet heeft de Beekse Bergen ook een oproep aan het publiek gevraagd om mee uit te kijken. Het park vraagt vinders om de vogel niet zelf te benaderen vanwege de veiligheid en om haar niet te laten schrikken.