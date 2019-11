Beekman Klinieken failliet verklaard

De Beekman Klinieken voor plastische chirurgie en cosmetische behandelingen is failliet. Het bankroet van de bv met vestigingen in Lelystad, Emmeloord en Hilversum blijkt uit het Centraal Insolventieregister.

Curator Robert de Lauwere buigt zich nu volgens eigen zeggen over het onderbrengen van de patiënten, maar hun aantal heeft hij nog niet vastgesteld. Intussen bekijkt hij ook nog de mogelijkheden voor een doorstart.

De kliniek kwam geld tekort en de financier zag er geen brood meer in, verklaart de curator. „Er waren te veel kosten en er werd te weinig omzet gemaakt.”

De Beekman Klinieken zat eerder, als zelfstandige organisatie, onder meer in het vorig jaar failliet verklaarde MC Zuiderzee in Lelystad. De werkzaamheden daar werden daarna elders in de stad voortgezet. Daarop was er nog enige tijd onenigheid met ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk, dat taken van het Zuiderzee had overgenomen, over de werving van patiënten en het inzien van dossiers.