Beduusde SGP’er Hoogeveen: Na 84 jaar eindelijk in de raad

SGP’er Willem van Hartskamp is er donderdagmorgen nog beduusd van. Sinds 84 jaar probeert zijn partij in de raad van Hoogeveen te komen. Nu is dat gelukt.

„Ik zweef eigenlijk nog op een roze wolk”, aldus Van Hartskamp, nummer twee op de lijst, donderdagmorgen. „Ik ben dankbaar en superblij.”

Sinds 84 jaar is de SGP actief in Hoogeveen. En zo’n zeventien keer deden de staatkundig gereformeerden een gooi naar een zetel. Telkens was dat tevergeefs. Tot donderdag. Van Hartskamp: „Ik ben erg blij dat we nu wel in de raad komen. Vannacht rond drie uur feliciteerde SGP-leider Van der Staaij ons nog.”

In de 31-koppige raad van Hoogeveen heeft het CDA nu 7 zetels (verlies van 1) en houdt de CU de 3 zetels.

Hoe kan het dat de SGP nu wel in de raad van Hoogeveen komt?

„Ik denk dat een aantal rechts georiënteerde stemmers uit ChristenUnie en het CDA naar de SGP zijn overgestapt. De afgelopen raadsperiode is de koopzondag in Hoogeveen ingevoerd. Dat zint sommige christelijke stemmers niet.”

Hoe gaat de SGP zich in Hoogeveen opstellen?

„We willen vooral opbouwend zijn. Veel gaat er goed in Hoogeveen. We moeten op onze centen passen. Een scherpe controle van de gemeentelijke uitgaven is nodig. De gemeente wil een nieuwe kunstijsbaan, in combinatie met een groot zwembad. In 2019 moet dat project klaar zijn. Anders trekt de provincie een geldelijke bijdrage in. Ik vrees dat de kosten de pan uitrijzen. Hoogeveen lijkt een te grote broek aan te trekken.”

Wilt u samenwerken met bijvoorbeeld de CU?

„Absoluut. Samenwerking gaan we niet uit de weg. In je eentje kun je heel weinig. Ik denk ook aan samenwerking met een partij als de VVD. Daar kunnen we goed mee overweg.”