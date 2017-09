Bedroefde reacties op ‘vaarwel’ Van der Laan

Er is met respect en verdriet gereageerd op het besluit van de zieke Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan (62) zijn werk per direct neer te leggen. Hij heeft maandag van zijn artsen te horen gekregen dat hij is uitbehandeld, schreef hij in een brief aan alle Amsterdammers. Bij Van der Laan werd eerder dit jaar uitgezaaide longkanker geconstateerd. Locoburgemeester Kajsa Ollongren neemt de komende tijd zijn taken waar.

De PvdA-burgemeester heeft zich ziek gemeld bij de commissaris van de Koning, Johan Remkes: „Ik ben bedroefd dat dit besluit nodig is.” PvdA-leider en vicepremier Lodewijk Asscher is „aangeslagen” en dankbaar voor wat Van der Laan heeft verricht en premier Mark Rutte noemt het „heel verdrietig nieuws”.

Ook andere politici reageren bedroefd, onder wie alle fractievoorzitters van de Amsterdamse politieke partijen. Ze roemen tegelijkertijd hun burgemeester voor zijn werk en liefde voor de stad. Van der Laan en zijn familie worden sterkte gewenst de komende tijd.

De in Leiden geboren politicus Van der Laan studeerde rechten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en sloot de studie in 1983 cum laude af. Hij ging als advocaat aan de slag en was in 1992 medeoprichter van een eigen advocatenkantoor, Kennedy Van der Laan. Sinds 1976 is hij lid van de PvdA en in de jaren tachtig was hij politiek assistent van de Amsterdamse wethouder Jan Schaefer. Tussen 1990 en 1998 zat hij voor de PvdA in de raad van Amsterdam. In 2008 volgde hij Ella Vogelaar op als minister voor Wonen, Wijken en Integratie en in 2010 volgde hij Job Cohen op als burgemeester van de hoofdstad.

„Het was een groot voorrecht burgemeester te zijn van de mooiste en liefste stad van de wereld”, schrijf hij in de brief en hij besluit: „Zorg goed voor onze stad en voor elkaar. Vaarwel, Eberhard van der Laan”.