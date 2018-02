Bedroefde reacties op overlijden Mies Bouwman

In Nederland is verdrietig gereageerd op het overlijden van tv-presentatrice Mies Bouwman (88). Ze begon haar carrière in 1951 en kwam decennialang als presentatrice in de Nederlandse huiskamers.

Premier Mark Rutte liet weten „geschrokken en bedroefd van het nieuws” te zijn. Met het overlijden van Mies Bouwman is de „Koningin van de Nederlandse televisie overleden”, aldus Rutte. „Geliefd vanwege haar warme persoonlijkheid maar tot het einde scherpzinnig als altijd. Nederland zal haar ontzettend missen.”

Nederland verliest een van zijn allergrootste tv-iconen, zei Shula Rijxman, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep. „Miljoenen Nederlanders genoten van haar in spraakmakende programma’s zoals In de hoofdrol, Eén van de acht, Mies en scène en Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Met de eerste inzamelingsactie op radio en tv, het 23 uur durende Open Het Dorp, bracht zij Nederland bij elkaar¨, zegt de topvrouw van de NPO.

Televisieproducent John de Mol noemde haar een vakvrouw die het amusement op televisie heeft geïntroduceerd. ,,Mies was een vakvrouw van haar kruin tot aan haar tenen.”

Cabaretier Freek de Jonge, een goede vriend van Bouwman, vertelde in De Wereld Draait Door met veel genegenheid over de presentatrice. Hij noemde haar „een voorbeeld zoals zij is omgegaan met haar bekendheid, zoals ze altijd bezig is geweest zichzelf te ontwikkelen en het werk en gezinsleven op een onwaarschijnlijke manier in balans heeft weten te houden. Een fenomenaal mens!”, zei De Jonge.