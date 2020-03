Een bedrijventerrein aan de Factorij in Marum (Groningen) wordt maandag ontruimd nadat in een opslagplaats voor pallets een grote brand is uitgebroken. De brandweer meldt dat er geen gewonden zijn gevallen.

Om de brandweer voldoende ruimte te geven voor de bluswerkzaamheden zijn de op- en afritten van de A7 ter hoogte van Marum afgesloten. Door de brand komt veel rook vrij.