Op een bedrijventerrein in het Brabantse plaatsje Udenhout zijn tientallen bedrijven en woningen ontruimd wegens een gaslek. Volgens de hulpdiensten hebben enkele bedrijven ook geen stroom. Of er een verband is met het gaslek is niet bekend.

Een woordvoerster liet weten dat de ontruiming uit voorzorg gebeurde, slachtoffers zijn er niet. Het gaslek ontstond door werkzaamheden. Ze durfde niet te voorspellen hoe lang het gaat duren totdat het lek gedicht is.