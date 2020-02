‘Bedrijven sponsorden klimaatscepticus Böttcher’

Verschillende grote Nederlandse bedrijven hebben in de jaren negentig flinke donaties gedaan aan het onderzoek van de prominente klimaatscepticus Frits Böttcher. Dat meldden het onderzoeksplatform Follow the Money en de Volkskrant die inzage hadden in het nagelaten archief van Böttcher.

Hij moest twijfel zaaien over de rol van de mens bij de opwarming van de aarde en zou daarvoor meer dan een miljoen gulden (omgerekend 450.000 euro) hebben ontvangen. Böttcher zette een internationaal netwerk van klimaatsceptici op en schreef rapporten en opinieartikelen. Daarin betoogde hij dat het broeikaseffect niet bestaat. Onder de bedrijven die hem financieel ondersteunden waren Shell, NAM, AkzoNobel, Hoogovens, DSM en KLM.

Böttcher was hoogleraar fysische scheikunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en was medeoprichter van de Club van Rome. Hij overleed in 2008.

De bedrijven reageren in de Volkskrant verschillend op de aantijgingen. Sommige vinden het moeilijk de vraag te beantwoorden of Böttcher financieel is ondersteund omdat er weinig tot niets over terug te vinden is in de archieven. Anderen erkennen dat hij in inderdaad is gesponsord maar stellen dat hun bedrijf tegenwoordig veel aandacht heeft voor klimaatvraagstukken en zijn best doet de CO2-uitstoot terug te dringen.

Milieudefensie wil dat de Tweede Kamer een parlementair onderzoek instelt naar de beïnvloeding van politiek en wetenschap. Directeur Donald Pols zegt dat het hem niet schokt dát Shell „een rol heeft gespeeld in de ondersteuning van klimaatsceptici - we weten van hun rol in lobbyclubs tegen klimaatbeleid - maar de aangetoonde directe financiering, de omvang en de effectiviteit waarmee dat hier in Nederland en op internationaal niveau gebeurde, dát schokt ons wel.”

Ook Greenpeace is geschrokken: „Het toont weer aan dat grote vervuilers, als Shell, KLM en Schiphol heel ver gaan om hun eigen belangen boven die van toekomstige generaties te zetten. Deze bedrijven moeten zich schamen.”

Het bericht is gebaseerd op onderzoek door het zogenoemde Platform Authentieke Journalistiek, volgens FTM een samenwerkingsverband van een groep jonge onderzoekers die door middel van kritische berichtgeving een bijdrage wil leveren aan een rechtvaardige en democratische samenleving. Hun onderzoek, de ‘Shell Papers’, is gebaseerd op een WOB-verzoek.