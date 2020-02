‘Bedrijven sponsorden klimaatscepticus Böttcher’

Verschillende grote Nederlandse bedrijven hebben in de jaren negentig flinke donaties gedaan aan het onderzoek van de prominente klimaatscepticus Frits Böttcher. Dat meldt het onderzoeksplatform Follow the Money, dat inzage had in het nagelaten archief van Böttcher.

Hij moest twijfel zaaien over de rol van de mens bij de opwarming van de aarde en zou daarvoor meer dan een miljoen gulden (omgerekend 450.000 euro) hebben ontvangen. Böttcher zette een internationaal netwerk van klimaatsceptici op en schreef rapporten en opinie-artikelen. Daarin betoogde hij dat het broeikaseffect niet bestaat.

Onder de bedrijven die hem financieel ondersteunden waren Shell, NAM, AkzoNobel, Hoogovens, DSM en KLM.

Böttcher was hoogleraar fysische scheikunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en was mede-oprichter van de Club van Rome. Hij overleed in 2008.