Bedrijven spelen in op drang naar emigratie

Om aan de vraag naar geschoold personeel te kunnen voldoen, slaan grote Europese bedrijven de handen ineen om buitenlandse arbeidskrachten - onder wie Nederlanders - een gespreid bedje te bieden. Verhuisvergoeding en zekerheid van woning, scholing en een baan voor de partner worden ingezet om professionals te verleiden de stap naar een ander land te maken. Diverse regio’s presenteren zich zaterdag en zondag op de Emigratiebeurs in Houten.

De emigratie uit Nederland neemt in hoog tempo toe. Afgelopen jaar vertrokken ruim 156.000 mensen om zich elders te vestigen, tien jaar eerder waren dat er nog 122.000. Het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht dat deze groei doorzet, tot meer dan 190.000 emigranten in 2030. De grootste groep emigranten zijn twintigers (ongeveer 40 procent).

De regio die zich tijdens de emigratiebeurs het meest profileert, is Zuid-Zweden. Volgens directeur Tom Beyvan de Emigratiebeurs leven bedrijven als Scania en ABB, maar ook plaatselijke ziekenhuizen en transportbedrijven, zich goed in potentiële immigranten in. „Ze denken na over de belangrijkste drempels. Dat zijn een woning, scholing voor kinderen en een baan voor de partner. Die nemen ze weg, zodat mensen vaak al binnen zes maanden verhuizen. Deze manier van werven werkt zo goed dat regio’s uit Noorwegen en Frankrijk de Zweedse werkwijze kopiëren. Bedrijven nemen makelaars en gemeentevertegenwoordigers mee naar de beurs om mensen te overtuigen.”

Dat heeft succes. Bedroeg de tijd tussen de eerste overweging en de daadwerkelijke stap eerder vaak zo’n vier jaar, nu is die aanzienlijk verkort. Bey: „Het scheelt natuurlijk dat het makkelijk is om je elders binnen de EU te vestigen. Daarnaast zijn mensen avontuurlijker geworden. Ze kunnen altijd nog terug als het niet bevalt. Bij ongeveer een kwart gebeurt dat binnen twee jaar.”

Op de beurs, die voor de 22e keer wordt gehouden, komen ongeveer 11.000 mensen af. Een groot deel is concreet op zoek naar een baan. Tijdens de beurs worden volgens Bey de eerste sollicitatiegesprekken al gevoerd. „We merken dat bedrijven graag Nederlanders aantrekken. Wij zijn taalkundig sterk, goed opgeleid en ondernemend. En als het om Noord-Europese landen gaat, hebben we ook nog dezelfde mentaliteit.”