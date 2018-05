Bedrijven niet klaar voor nieuwe privacywet

Veel Nederlandse bedrijven zijn nog niet klaar voor de nieuwe privacywet die op 25 mei in werking treedt. Dit schrijft Trouw op basis van peilingen van bedrijfsorganisaties MKB Nederland, VNO-NCW en DDMA en juridisch dienstverlener DAS.

Volgens de organisaties halen bedrijven de deadline niet, omdat de huidige wet niet goed wordt nageleefd. „Het lijkt erop dat bij veel organisaties privacy jarenlang geen thema is geweest”, zegt privacy-expert Matthias de Bruyne van DDMA. Hij wijst erop dat het verschil tussen de nieuwe en de huidige wet niet heel groot is.

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat 25 mei een harde deadline is. „Maar we staan niet op 25 mei meteen bij de bakker of de kapper voor de deur om deze te beboeten”, zegt een woordvoerder in de krant. De privacywaakhond heeft geen cijfers over privacyhuishouding van bedrijven.

