Bedrijven enige tijd ontruimd vanwege zuurlek

In het Gelderse Lochem moest de fabriek van Friesland Campina vrijdag worden ontruimd omdat er salpeterzuur lekte uit een container. Ook bij een naastgelegen bedrijf moesten mensen uit voorzorg naar buiten.

De brandweer legde een waterscherm aan om het salpeterzuur in te dammen en slaagde erin om het lek te dichten. De salpeterzuurwolk is volgens de Veiligheidsregio inmiddels neergeslagen. Het gevaar is geweken. Mensen kunnen weer aan de slag.

Een specialistisch bedrijf wordt ingeschakeld voor opruimwerkzaamheden.