Bedrijven blij met verhuizing postadres naar Opheusden

Opheusden krijgt er komende zomer zestien adressen bij. Vooral bedrijven aan de Opheusdense zijde van rijksweg A15 die nu nog officieel bij Dodewaard horen, zijn dan beter te vinden voor klanten en leveranciers die de ANWB-borden volgen.

Drie kerktorens van Opheusden, anderhalve kilometer verderop, zijn duidelijk waar te nemen vanaf het bedrijfsterrein van de broers Herman en Derk van Eldik aan de Tolsestraat. De torens staan veel dichterbij dan de eerste bebouwing van Dodewaard, het dorp waaronder het postadres van de broers officieel valt. Via de bebouwde kom van Opheusden is hun bedrijf vanaf de A15 zelfs het vlotst bereikbaar. „We zijn ook helemaal op Opheusden gericht, daar kerken we, de kinderen gaan er naar school”, zegt Derk van Eldik.

De Van Eldiks, gespecialiseerd in de teelt van laanbomen in containers, zijn blij met de grenscorrectie die de gemeente Neder-Betuwe per 1 augustus doorvoert. Die betreft vijf bedrijven, elf woningen en 46 personen. Derk van Eldik: „We zijn graag een Opheusdens bedrijf. Laatst was ik in Duitsland op een grote beurs voor de boomkwekerij. Iedereen in die sector kent Boskoop, Zundert en Opheusden. Van Dodewaard hebben ze nog nooit gehoord. We doen veel zaken met Oost-Europa. Chauffeurs die bij ons moeten zijn, volgen bij de afslag van de A15 de verwijzing naar Dodewaard en gaan dwalen, omdat ze de verkeerde richting oprijden.”

De Tolsestraat is nu nog de grens tussen Opheusden en Dodewaard. „Nummer 25 tegenover ons is wel Opheusden. Hier was het altijd al Dodewaard. Opheusden is nooit groot geweest. De polder van Dodewaard, die door de A15 wordt doorsneden, was daarentegen heel uitgestrekt”, aldus Van Eldik. Enkele jaren terug stelde hij al eens een grenswijziging voor. „Toen vond de gemeente het voor slechts een paar adressen te veel gedoe.”

Dat Van Eldiks wens nu wel wordt vervuld, heeft te maken met het nieuwe bedrijventerrein dat bij Opheusden in ‘Dodewaards gebied’ wordt aangelegd, waardoor er meer belanghebbenden zijn. De boomkweker: „Bedrijven die er dure grond hebben gekocht, willen goed vindbaar zijn. Wij liften daar mooi op mee. Daar komt ook het Laanboomcentrum als visitekaartje voor de laanboomteelt in de regio. ”Tree Centre Opheusden” in Dodewaard zou toch wat vreemd klinken.”

Een betrokken bewoonster, die niet met haar naam in de krant wil, had het graag bij het oude gehouden, zegt ze desgevraagd. „We leggen ons neer bij de grenscorrectie, omdat het niet anders kan, maar fijn is het niet dat we nu adreswijzigingen moeten doorgeven.”

Directeur Leendert Scheurwater van Damcon, een van de ondernemingen die zich al op het bedrijventerrein gevestigd hebben, juicht de maatregel daarentegen wel toe. Damcon is internationaal bekend als specialist in machines voor de boomkwekerij en de groenvoorziening.

Scheurwater: „Voor klanten en leveranciers is onze ligging vaak volstrekt onlogisch. Ik moet ze steeds vertellen hoe ze moeten rijden. Ons adres zit nog niet in de navigatie van de meeste auto’s. Meerdere klanten die een afspraak hadden, heb ik in het centrum van Dodewaard moeten ophalen, omdat ze er niet meer uitkwamen.”