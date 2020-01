Bedrijven Aalten dicht om grote brand op industrieterrein

Zeker tien bedrijven in Aalten kunnen woensdagochtend de deuren niet openen vanwege de brand op een industrieterrein in de Gelderse plaats. Bij de brand komt veel rook vrij en de betreffende bedrijven hebben daar de hele nacht in gestaan. De lucht is er volgens een woordvoerder van de brandweer dermate slecht dat het niet verstandig is dat werknemers weer aan de slag gaan.

Ondertussen zijn de brandweer en de gemeente druk bezig om pleinen van scholen en kinderopvanglocaties vrij te krijgen van neergeslagen roetdeeltjes en brokstukken. Die hebben zich over een deel van Aalten verspreid. In principe zijn die roetdeeltjes en brokstukjes ongevaarlijk, zegt de woordvoerder. „Je kan het opruimen en bij het restafval gooien, maar kinderen kijken er niet zo nauw naar en het is natuurlijk niet zo goed voor ze om het aan hun vingers te krijgen en die vieze vingers vervolgens in hun mond te stoppen.”

De brand woedt al urenlang in het pand aan de Vierde Broekdijk. In het gebouw zitten twee bedrijven; een interieurbouwer en bewegwijzeringsfabrikant. De brandweer laat het pand gecontroleerd uitbranden. Het pand en de beide bedrijven kunnen als verloren worden beschouwd. Vanwege de brand is een NL-Alert verstuurd waarin omwonenden worden opgeroepen ramen en deuren gesloten te houden en gebouwventilatie uit te zetten. Die waarschuwing is nog altijd van kracht. Bij de brand komt nog steeds veel rook vrij. „Het is een vrij groot gebouw en we hebben met name moeite met water gooien op het middendeel. Dat brandt dus nog flink”, aldus de zegsman. De verwachting is dat de brandweer nog een groot deel van de ochtend, en mogelijk zelfs nog langer, aan het nablussen is.

Tijdens het uitbreken van de brand was er volgens de woordvoerder niemand aanwezig in het pand. Er zijn geen slachtoffers.